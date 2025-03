Wpis Tuska o Wrzosek. Żukowska: "Nie zgadzam się na taki podział"

Mamy w Polsce wielu znakomitych prokuratorów. Równie znakomitych co pani prokurator Wrzosek, ale oni mogą mieć taki walor, że nie angażują się politycznie. Tutaj mamy do czynienia z osobą, co do której chyba wszyscy są w stanie zidentyfikować ugrupowanie, na które pani prokurator głosuje i wspiera, a nie powinno tak być. Nie powinniśmy znać poglądów politycznych prokuratura, szczególnie takiego, który prowadzi śledztwo dotyczące nielubianej przez siebie partii, przeciwko szefowi opozycyjnej partii