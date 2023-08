Wpadli na minę. O konsekwencjach może przekonać się cały świat

Poważne zagrożenie

W przeciwieństwie do Bałtyku, gdzie po dwudziestowiecznych wojnach nadal zalega ok. 60 tys. niewypałów i niewybuchów, Morze Czarne nie jest wymarzonym akwenem do prowadzenia wojny minowej. Na nieszczęście dla Ukraińców, który do tego się nadaje, jest północno-zachodnia część, gdzie średnia głębokość wynosi niewiele ponad 17 metrów. Najpłytszy jest pas pomiędzy Odessą a ujściem Dunaju. Dlatego zamknięcie ukraińskich portów w tej części morza nie stanowi większego problemu.