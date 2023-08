"Putin się wścieknie". Rosja się obawia, a Ukraina nie odpuści Krymu

Duże zniszczenia, Rosjanie wściekli

Do tej pory Siły Zbrojne Ukrainy dwukrotnie były w stanie dokonać uderzeń na most Krymski. 8 października 2022 r. zniszczona została drogowa część mostu łączącego Krym z Półwyspem Tamańskim. Rosjanom udało się ją odbudować, ale 17 lipca 2023 r. o świcie doszło do drugiego ataku na most Krymski, w wyniku którego uszkodzone zostały filary mostu oraz przylegające do nich przęsło, które osunęło się do wody. Uszkodzenia dotknęły jedną z dwóch jezdni części drogowej mostu, a przebiegająca równolegle linia kolejowa nie ucierpiała. Atak miał zostać przeprowadzony przez powietrzne lub podwodne drony. Do przeprowadzenia uderzeń przyznały się ukraińskie władze.