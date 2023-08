Wojna odmieniła Zełenskiego. Politolog z Krymu odsłania kulisy ukraińskiej polityki

Dzisiaj Sługa Narodu jest podpięty wizerunkowo pod prezydenta Zełenskiego, pod jego autorytet. Kiedy przychodził do polityki nie miał własnego zaplecza politycznego. Ludzie, którzy za nim stali, byli w dużej mierze grupą oligarchów, którzy pomogli mu sfinansować stworzenie w krótkim czasie partii i rozreklamowali go w mediach. Później Zełenski częściowo się przeciwko tym ludziom obrócił. Władza prezydencka i wojna wysunęły go na pierwszą pozycję, przez co poczuł, że nie tylko może się postawić dawnym "przyjaciołom", ale że musi to zrobić, by wyjść naprzeciwko oczekiwaniom społeczeństwa i sojuszników.