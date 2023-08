Rozpoczęto negocjacje. Komunikat z USA ws. Ukrainy

"Nasze dwustronne zobowiązania bezpieczeństwa skupią się na zapewnieniu, by Ukraina miała trwałe siły zdolne do obrony swojego terytorium teraz i odstraszania rosyjskiej agresji w przyszłości, na wspieraniu i zwiększaniu efektywności i jawności w instytucjach i przemyśle obronnym Ukrainy i wspieraniu planu reform (...) potrzebnych do poczynienia postępów w kierunku jej euroatlantyckich aspiracji" - podano w komunikacie