Wpadka nowej partii Zbigniewa Ziobry. Suwerenna Polska może stracić miliony

Ta trójka, zgodnie ze statutem, to "Założyciele Partii". Upoważnieni są do powołania pierwszych władz Suwerennej Polski, których kadencja potrwa do pierwszego kongresu partii. Do tego czasu "Założyciele" mają wyłączne prawo do reprezentowania partii, zmieniania jej statutu, zaciągania zobowiązań i przyjmowania nowych członków.