Wojsko USA opuściło Afganistan. Tysiące ludzi wciąż czekają na ewakuację

- Wielu z nich to wieloletni mieszkańcy Afganistanu. Wielu to podwójni obywatele z głębokimi korzeniami. Dla wielu jest to bolesny wybór - przyznał sekretarz stanu USA Antony Blinken i zapewnił, że administracja prezydenta Joe Bidena zrobi wszystko, aby wydostać ich z kraju opanowanego przez talibów.