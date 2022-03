Wojna w Ukrainie i zamieszanie wokół MiGów-29. Oto bilans zysków i strat

Pomysł kilku senatorów urósł do wielkości sporego problemu, z którym nikt nie wie, co zrobić. Polska mogłaby sporo na nim zyskać, ale politykom brak wspólnego frontu i umiejętności negocjacyjnych. - Polska nie jest stroną tej wojny. Decyzja musi być jednoznaczną decyzją całego NATO. Dzisiaj ta decyzja leży w rękach NATO, leży w rękach Amerykanów - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki, nie pozostawiając złudzeń co do stanowiska rządu.