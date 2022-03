Szturm na Kijów w ciągu 96 godzin. Weteran GROM: Z kim!? To będzie dla Rosjan misja samobójcza

"Siły rosyjskie koncentrują się na wschodnich, północno-zachodnich i zachodnich obrzeżach Kijowa, by w ciągu 24-96 godzin zaatakować stolicę. Rosjanie sprowadzają zaopatrzenie i posiłki, a także przeprowadzają ataki artyleryjskie, powietrzne i rakietowe, aby osłabić obronę i zastraszyć obrońców" - oceniają analitycy The Institute for the Study of War.