- Rozumiem, że masz wielu "doradców", ale to ty osobiście jesteś zobowiązany, by za wszelką cenę zatrzymać rozlew krwi i zawrzeć pokój. Tego od Ciebie oczekuje Ukraina, Donbas i Rosja – czytamy w apelu byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza do Wołodymyra Zełenskiego, jaki opublikowała we wtorek rosyjska agencja RIA Novosti. Ukraińskie służby twierdzą, że Kreml planuje niebawem ogłosić go "prezydentem Ukrainy".