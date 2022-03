Wiktor Janukowycz marionetkowym prezydentem Putina? "Dla Ukraińców jest symbolem zdrady"

- To realny scenariusz. Ale on spowodowałby jeszcze większy opór Ukraińców, jeszcze większą determinację do walki. Janukowycz w ich oczach się skompromitował. Został osądzony, skazany i przegnany przez ten naród - przypomina w rozmowie z Wirtualną Polską ambasador RP w Ukrainie w latach 2016-2019 Jan Piekło.