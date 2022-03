Ruch Polski ws. MiG-29. Jest głos z Kancelarii Prezydenta

Burza wokół polskich MiG-ów. Reakcja USA

Przypomnijmy: we wtorek ukazało się oświadczenie ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, który stwierdził, że polskie władze są gotowe "niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki".