Wojna w Ukrainie. Joe Biden o Polsce. Mówi o wsparciu

Według prezydenta Dudy Kamala Harris ma także spotkać się ze stacjonującymi w Polsce żołnierzami USA. - Ta obecność sojusznicza pod każdym względem jest w tej chwili bardzo intensywna i to mnie cieszy. To jest właśnie też pokazanie, że to nie żadna fasada, tylko realny, twardy fakt – zaznaczył prezydent.