Wojna w Strefie Gazy. Zawieszenie broni? Tylko jedna pełna brygada [OPINIA]

Żołnierze 98 dywizji spadochronowej Cahalu, armii izraelskiej, ponownie zaskoczyli. Na początku grudnia ubiegłego roku uderzyli i w ciągu kilku dni przebili się do centrum miasta Khan Yunis na południu Strefy Gazy, uważanego za stolicę Hamasu. To tutaj, w tunelach znacznie lepiej przygotowanych do obrony, niż w mieście Gaza, i w otoczeniu zakładników izraelskich, mieli ukrywać się przywódcy palestyńskiej organizacji terrorystycznej odpowiedzialni za rzeź 7 października 2023 roku.