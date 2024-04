Ambasador Izraela w Polsce: Składam najgłębsze kondolencje rodzinie Damiana Sobóla. Wyjaśnimy, co się stało

Dr Yacov Livne, ambasador Izraela w Polsce: Doszło do tragedii, w której zginęli wolontariusze WCK, w tym Damian Soból. Chciałbym złożyć moje najgłębsze kondolencje rodzinie pana Damiana Sobóla i obiecać jego bliskim – i wszystkim - że jesteśmy zdeterminowani, aby wyjaśnić, co się stało i kto jest za to odpowiedzialny. Na tę chwilę jeszcze tej informacji nie mamy. Ale obiecuję, że dotrzemy do sedna tej sprawy i zrobimy wszystko, żeby coś takiego się w przyszłości nie powtórzyło. Ale podkreślę jeszcze raz – w chwili, gdy rozmawiamy, nie wiemy jeszcze, co dokładnie się stało.