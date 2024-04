Lider Hamasu oskarża Izrael. Zabili mu synów "w duchu zemsty"

- Krew moich synów nie jest droższa od krwi naszego ludu - powiedział Hanije w rozmowie z telewizją Al-Dżazira. W wywiadzie podkreślił, że to zabójstwo nie skłoni Hamasu do zmiany polityki względem Izraela. - Nasze żądania są jasne i konkretne, nie pójdziemy na ustępstwa. Wróg łudzi się, jeśli myśli, że atak na moich synów w kulminacyjnym momencie negocjacji i przed wysłaniem przez nas odpowiedzi skłoni Hamas do zmiany stanowiska - wyjaśnił.