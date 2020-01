Wojna w SN. Sędzia Zaradkiewicz zablokuje posiedzenie ws. sędziów powołanych z udziałem nowej KRS?

W czwartek trzy izby Sądu Najwyższego mają odpowiedzieć na pytanie dotyczące sędziów SN wyłonionych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie. Sędzia Kamil Zaradkiewicz wydał bowiem postanowienie zabezpieczające, które dotyczy sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL. Zdaniem rzecznika SN sędziego Michała Laskowskiego decyzję te trzeba interpretować, jako próbę zablokowania czwartkowego posiedzenia.

W ubiegłym tygodniu I prezes Sądu Najwyższego przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie. Prof. Małgorzata Gersdorf chce, by SN ustalił, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej. Gdyby tak było, mogłoby to oznaczać, że osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.