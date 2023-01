"Wielcy nieobecni" z Lublina. Tusk na spotkaniu bez wsparcia liderów

Przewodniczący PO mobilizował swoich zwolenników, używając także innych porównań militarnych. - To nie chodzi o to, żeby sobie kupić popcorn i trzymać kciuki za Tuska, może mu się uda. Niestety, każdy musi stać się żołnierzem. To jest tylko kilka miesięcy, ale każdy, kto wierzy w to, że może być lepiej, że to, co oni robią, jest złe, musi uwierzyć w to, że może być też dobrze - zapewniał.