"Wiadomości" uderzają w Tuska i TVN. Zarzucają im "proputinowską propagandę"

Podczas gdy trwa wojna w Ukrainie, "Wiadomości" TVP wykorzystały to, co dzieje się na wschodzie do zaatakowania Donalda Tuska i TVN. Zarzuciły liderowi opozycji i prywatnej telewizji "proputinowską propagandę". W materiale pojawił się nawet Wołodymyr Zełenski komentujący katastrofę smoleńską.