"Wiadomości" TVP o "zamachu na media". Pojawiły się czarne plansze

- To zniszczenie pluralizmu. Prawa wyboru - ocenił prezes PiS. A po nim, jakby tych "obiektywnych komentatorów" było mało, na temat uchwały ws. mediów publicznych wypowiedział się Mariusz Błaszczak. - Próbują obejść prezydenta Rzeczypospolitej. Próbują na rympał doprowadzić do tego, by zmienić Radę Mediów Narodowych - grzmiał były szef MON.