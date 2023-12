Hołownia ripostuje Dudzie. Mówił o "politycznych samobójcach"

"Nie jesteśmy politycznymi samobójcami"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odpowiedział, że zapoznał się z listem prezydenta. - Nie mogę bardziej zgodzić się ze wszystkim, co napisał pan prezydent, niż kiedy czytam to pismo - dodał. Zacytował: "pan prezydent pisze: ‘wszelkie organy władzy publicznej są obowiązane do działania na podstawie i w granicach prawa art. 7 Konstytucji’". - Stuprocentowa zgoda z panem prezydentem - powiedział.