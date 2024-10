Wczesne wybory na Białorusi. "Strach przed własnym wyborem"

Białoruski parlament ogłosił, że wybory prezydenckie odbędą się w styczniu, choć na ich organizację miał czas do lipca. Według opozycji, wynika to ze "strachu przed własnym wyborem". Jak mówi były ambasador Białorusi w Polsce Pawieł Łatuszka, nie ma wręcz możliwości, by kandydat opozycji wystartował w wyborach. - Mamy atmosferę strachu i terroru - mówi w rozmowie z WP.