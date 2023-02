Agenda C40. Nowy cel kurator Nowak

Trzaskowski dementuje

- Nie chcemy nikomu zabraniać jedzenia mięsa. Dementuję te wszystkie głupoty i manipulacje powtarzane przez rządzących. To PiS zabiera mięso Polakom, bo przez ich politykę inflacja i drożyzna doprowadza do tego, że mało kogo stać na to, by codziennie jeść mięso – tłumaczył Rafał Trzaskowski w rozmowie z Wirtualną Polską.