"Lewacka utopia". Barbara Nowak krytykuje edukację włączającą dzieci z niepełnosprawnościami

- Miarą mądrości zbiorowej jest to, czy czynimy to rozumnie. Czy potrafimy tak układać funkcjonowanie szkół, aby każdy uczeń mógł się w tej szkole czuć komfortowo, aby bariery fizycznych i psychicznych niedomagań nie były przeszkodą dla rozwoju uczniów. Pozostaje jednak otwartą kwestią - i to właśnie budzi największe wątpliwości i emocje, zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców dzieci pełno- i niepełnosprawnych - czy przyjmowanie do szkół masowych uczniów z różnorodnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, w tym sprzężonymi, rzeczywiście umożliwi im optymalną drogę rozwoju. Powstają pytania, czy można w jednym miejscu i czasie prowadzić lekcję, realizując dwie podstawy programowe - rozważała kuratorka.