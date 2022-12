Lekarz odpowiada Kaczyńskiemu. Nie godzi się na "bezpodstawne oskarżenia"

Ja nic nie mam przeciwko temu, żeby lekarz na jednym etacie świetnie zarabiał, ale lekarz musi być przede wszystkim w szpitalu rano, kiedy zaczyna pracę, do tego momentu, kiedy formalnie ją kończy, czyli do popołudnia, a jak trzeba to dłużej - podkreślił. - Wiecie, państwo, że tak nie jest - dodał. - Musi mieć to poczucie odpowiedzialności za pacjenta - zaznaczył Kaczyński.