Gorzki smak wygranej. PiS prowadzi w sondażu, ale traci władzę

Partia Jarosława Kaczyńskiego znalazła się na pierwszym miejscu w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski z poparciem 33,6 proc. badanych. Jest to wynik lepszy niż w badaniu sprzed dwóch tygodni, kiedy chęć oddania głosu na obecnych rządzących deklarowało 33,2 proc. Polaków. To nie oznacza jednak, że PiS miałoby w Sejmie większość - do tego wątku w tekście jeszcze wrócimy.