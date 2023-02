W nagraniu minister edukacji i nauki pyta robota o to, czy lekcje łaciny i filozofii powinny wrócić na stałe do programu nauczania w szkołach. - Tak, absolutnie. Łacina i filozofia są ważną częścią naszego dziedzictwa historycznego i rozwoju intelektualnego (...) te przedmioty powinny być traktowane jako podstawowe w edukacji młodych ludzi, ponieważ zwiększa to ich zdolności analityczne i twórcze oraz otwiera drzwi do nowych możliwości naukowych - odpowiedział robot przypominający Kopernika.