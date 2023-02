Unieważnienie brexitu? Johnson ostrzega premiera Wielkiej Brytanii

Ponadto - jak podał "Times" - Bruksela zgodziła się, by Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) mógł orzekać w sprawach dotyczących Irlandii Północnej tylko wtedy, gdyby sprawa została skierowana do niego przez tamtejsze sądy. Wcześniej Bruksela nalegała, by Komisja Europejska mogła kierować sprawy bezpośrednio do TSUE.