Samoloty dla Ukrainy? Odpowiedź Niemców jednoznaczna

Zełenski apelował do Scholza

Po tym, gdy Niemcy zadeklarowały dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard 2, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował o wsparcie jego kraju "rakietami dalekiego zasięgu" i większą liczbą systemów artyleryjskich do obrony przed Rosją. Rząd Scholza do tej pory konsekwentnie wyraża się sceptycznie co do dostarczenia Ukrainie myśliwców – przypomina dpa.