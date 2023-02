Johnson o Ukrainie w NATO. "Nie mam zaufania do jego ocen"

Czy Ukraina ma szanse wejść do NATO? Według Borisa Johnsona przyjęcie jej do Sojuszu pozwoliłoby na uniknięcie wojny. - Muszę przyznać, że nie mam szczególnego zaufania do ocen byłego premiera Wielkiej Brytanii. Boris Johnson oszukał Brytyjczyków obiecując świetlaną przyszłość po Brexicie. Traktowałbym to jako próbę zaistnienia na rynku międzynarodowym wypowiedzią, która niewiele wnosi. Myślę, że wcześniejsze przyjęcie Ukrainy do NATO było niemożliwe. W tej chwili trwa sprowadzanie standardów armii Ukrainy do standardów NATO. Chodzi też o standardy polityczne i standardy w zakresie kontroli finansów państwa. Widzimy, że prezydent Zełenski wykonuje bardzo dramatyczne ruchy oczyszczając swoje zaplecze polityczne z ludzi, którzy są podejrzani o korupcyjne działania. To gest, którym pokazuje zachodnim sojusznikom, że traktuje to poważnie, a środki nie zostaną zmarnowane i ukradzione. Mówmy o przyszłości, a słowa Borisa Johnsona schowajmy do kieszeni - komentował w programie "Newsroom WP" Ryszard Schnepf, były ambasador RP w USA.