Walka do samego końca. Tam rozegra się kluczowa bitwa

Dla Rosji był to dotkliwy cios. Nie dość, że koszt jednego pojazdu to ok. 40-50 mln dolarów, to upadł też kolejny mit dotyczący "znakomitości" rosyjskich systemów. Okazuje się, że nie jest on w stanie w żaden sposób powstrzymać nowoczesnych systemów rakietowych wykorzystywanych zgodnie z doktryną NATO. To z kolei może odbić się na rosyjskich kontraktach zbrojeniowych.