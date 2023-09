Apel do Ukraińców: "Opuście Krym"

Wicepremier Ukrainy, która pełni jednocześnie funkcję ministra ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, zaapelowała do mieszkających na Krymie Ukraińców, by opuścili półwysep. Czy jest to zapowiedź kolejnych ukraińskich ataków na to okupowane przez Rosjan terytorium Ukrainy?