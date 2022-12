Urzędnik szpiegował dla Rosji. "Miał poświadczenie wydane przez ABW"

Gościem programu "Rozmowa Piaseckiego" był dr hab. Sławomir Cenckiewicz, obecnie dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Był on pytany, od kiedy wiedział, że zatrzymany Tomasz L. to osoba, która zasiadała w komisji. - Wydaje mi się, że tego samego dnia, kiedy został zatrzymany, jeden z dziennikarzy zadzwonił do mnie i mi powiedział - przyznał.