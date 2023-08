Uratują się przed klęską? Kluczowe dni Hołowni i Kosiniaka

Obie formacje, zgodnie z deklaracjami, mają pójść do wyborów w ramach koalicji, a kształt list ma być w większości ustalony. "Do rozstrzygnięcia będą kwestie kilku okręgów" - pisze gazeta. – Obecnie nie ma koncepcji, by wystartować z listy partyjnej, co obniży próg wyborczy. Jeśli po ostatnich zawirowaniach nie spadło nam w sondażach poniżej 10 proc., to znaczy, że w trakcie kampanii pójdzie już tylko w górę – mówił "GW" Marek Sawicki z PSL.