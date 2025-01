Umorzono śledztwo ws. Kamilka. Zapowiadają odwołanie

- Zgromadziliśmy się tutaj po to, by wyrazić nasz sprzeciw i dezaprobatę wobec tej decyzji. Nie zgadzamy się z nią i będziemy bardzo mocno walczyć o to, by ta decyzja została zmieniona. Będziemy się odwoływać i wnosić o to, by to śledztwo zostało wszczęte ponownie - mówił przedstawiciel Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci.