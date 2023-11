Ukraińskie siły specjalne walczą z wagnerowcami w Sudanie?

Moskwa zdaje się ponadto uważać, że przejęcie władzy nad Sudanem przez gen. Dagalo mogłoby przyspieszyć utworzenie rosyjskiej bazy morskiej nad Morzem Czerwonym. Co prawda do pomysłu budowy bazy pozytywnie odnosił się także gen. Burhan, jednak presja ze strony USA zmusiła go do porzucenia tego ambitnych planu.