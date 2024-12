Rosyjscy żołnierze na hulajnogach. Nagranie z Donbasu Brygada 'Azow' opublikowała nagranie, na którym widać rosyjskich żołnierzy atakujących ukraińskie pozycje na hulajnogach elektrycznych. Wideo pochodzi prawdopodobnie z rejonu wsi Torec w regionie Kramatorska w obwodzie donieckim.

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine