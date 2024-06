Hulajnogi elektryczne na froncie. "W celu cichego przemieszczania"

W maju do Dumy Państwowej wpłynął projekt ustawy o przekazywaniu wojsku skonfiskowanej broni palnej. Współautor dokumentu Andriej Turczak powiedział, że taka broń palna także zostanie wysłana do Ukrainy. Nieco później gubernator Republiki Komi Władimir Uyba wezwał lokalnych mieszkańców do "przekazania rosyjskiej armii broni osobistej, aby pomóc jej odeprzeć ataki dronów Sił Zbrojnych Ukrainy".