Elitarna jednostka zniknęła. Krwawa łaźnia pod Wowczańskiem

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, o co będzie trudno, bo Moskwa stara się tuszować swoje porażki - to będzie to bolesna strata dla nowego rosyjskiego północnego ugrupowania sił, które obejmuje około siedmiu pułków i brygad. "A rosyjskie straty w Wowczańsku mogą być o wiele gorsze, ponieważ ocaleni z całego batalionu - czyli setek żołnierzy - zostali uwięzieni w fabryce chemicznej w centrum miasta" - pisze Forbes.