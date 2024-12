Tragedia rodzinna w Berlinie. Mąż zmarł podczas reanimacji żony

22 grudnia w Berlinie doszło do dramatycznych wydarzeń. 45-letnia kobieta straciła przytomność w swoim mieszkaniu . Jej mąż natychmiast rozpoczął reanimację, jednocześnie prosząc dzieci o wezwanie pogotowia.

Żona, którą udało się uratować, została przewieziona do szpitala. Jej stan jest krytyczny, ale stabilny. Jak informuje "Bild", przyczyną zasłabnięcia kobiety mógł być tętniak mózgu.

Całe zdarzenie miało miejsce na oczach czwórki dzieci w wieku od 11 do 17 lat.

W rodzinie jest jeszcze dwoje dzieci, które mieszka poza domem. To właśnie oni natychmiast po tragedii zajęło się młodszym rodzeństwem. Świadkowie opisują, że dzieci były w stanie głębokiego szoku, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało.