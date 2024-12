Sobotnia noc na dworcu. Uchwycił moment ataku gaśnicą

Do zgłoszenia dołączył zdjęcie, na którym widać chmurę z gaśnicy i osobę ją trzymającą. Strumień z gaśnicy jest skierowany w stronę pociągu stojącego na peronie.

Policjanci potwierdzają, że do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, około godz. 22.30 na dworcu kolejowym w Żywcu.

Niestety do czasu przyjazdu policji na dworzec kolejowy mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia.

Jeśli policjantom uda się go namierzyć, to może odpowiedzieć za wykroczenie polegające na zakłóceniu ładu i porządku publicznego. Badane będą również ewentualne zniszczenia mienia kolejowego, o ile do nich doszło. Jeżeli rzeczywiście okaże się, że gaśnica pochodziła z pociągu, sprawca może odpowiadać również za kradzież.