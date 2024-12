Nie podpisał. Duda kieruje ustawę do TK

Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o sporcie, uchwaloną przez Sejm w listopadzie. Prezydent ma wątpliwości co do niektórych zapisów, m.in. co do sankcji za niewypełnianie przez polskie związki sportowe obowiązków parytetów płci w zarządzie.