Zimowa aura w Polsce. Prognoza na święta i Nowy Rok

Pierwszy tydzień zimy w Polsce będzie pod wpływem rozległego wyżu znad Atlantyku, który przesunie się nad centrum Europy. Wspólnie z niżem nad Bałtykiem, wyż ten sprowadzi do nas zimne powietrze z północy - wynika z długoterminowej prognozy, którą przygotował Tomasza Wasilewski synoptyka tvnmeteo.pl.

Ochłodzenie dotrze aż do wybrzeży Morza Śródziemnego.

W nadchodzących dniach, w tym w święta, najchłodniej będzie we wschodniej Polsce . Tam termometry wskażą od 0 do 2 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju temperatura będzie nieco wyższa, osiągając 5-6 stopni.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 21 w poniedziałek, 23 grudnia, do wtorku, 24 grudnia, do godz. 12.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 21 w poniedziałek, 23 grudnia, do wtorku, 24 grudnia, do godz. 12.

Dodatkowo na południu kraju, w rejonach podgórskich obowiązywać będzie ostrzeżenie I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Dotyczy ono województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. "Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm" - podał IMGW.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku, 24 grudnia, do godz. 16 w Małopolsce oraz do godz. 18 na Podkarpaciu.