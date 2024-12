Może żyć w twojej choince nawet kilka dni. Eksperci ostrzegają

Wysokie temperatury, sięgające nawet 10 stopni Celsjusza, sprzyjają aktywności kleszczy. Eksperci ostrzegają, że te pajęczaki mogą trafić do naszych domów wraz z choinkami . Jak podkreśla biolożka Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kleszcze są aktywne nawet w grudniu.

Choinki pochodzące z lasów iglastych, gdzie żyją sarny i jelenie, mogą być siedliskiem kleszczy. Dr Anna Wierzbicka zaznacza, że nawet choinki zamknięte w siatkach nie gwarantują, że nie przyniesiemy do domu kleszcza. Wytrząsanie drzewka przed wniesieniem do domu może pomóc, ale nie jest to metoda w pełni skuteczna.