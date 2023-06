Ukraińscy saperzy działają po cichu. Szykują się do ważnego ruchu

Nie sposób dokładnie określić, gdzie rozpocznie się ukraińska kontrofensywa. Eksperci twierdzą, że będzie to w obwodzie zaporoskim, ponieważ dla Rosjan jest to linia strategiczna - przekazał The Washington Post. Jeśli Ukraińcy ruszą na południe przez ten region, mogą być w stanie odciąć "korytarz lądowy" łączący okupowany Krym z Rosją kontynentalną.