Ukraina może odzyskać Krym. Wallace o słabości Rosji [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. Piątek to 464. dzień rosyjskiej inwazji. Ukraińcy nie ukrywają, że pokoju z Rosją nie będzie, dopóki nie odzyskają wszystkich swoich terytoriów, w tym okupowanego przez Rosję od 2014 roku Krymu. Wielu analityków i polityków uważa, że odbicie półwyspu nie będzie proste. Innego zdania jest jednak brytyjski minister obrony Ben Wallace. W rozmowie z "Washington Post" stwierdził, że Ukraińcy mogą to zrobić do końca 2023 roku. Wallace jest zdania, że Rosjanom wkrótce zabraknie czołgów oraz uzbrojenia i nie będą ich w stanie "wyczarować". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.