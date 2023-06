Ostrzał przy granicy Rosji. Legioniści opublikowali apel

Legion "Wolność Rosji" i Rosyjski Korpus Ochotniczy to dwie jednostki złożone z Rosjan, które walczą u boku Kijowa. W ostatnich dniach miały one ponownie wkroczyć na teren obwodu biełgorodzkiego w Rosji, do miejscowości tuż przy granicy z Ukrainą. Z ostatnich komunikatów na Telegramie wynika, że nadal tam przebywają.