Ukraińcy szykują pułapkę? Generał: Rosjanie pakują się w paszczę lwa

Gen. Skrzypczak przekonuje, że będzie to bardzo trudne, gdyż na tym kierunku Ukraińcy solidnie się ufortyfikowali. - Bachmut to wrota Donbasu, ale to nie znaczy, że Rosjanie te wrota pokonali. Teraz czekają ich pozycje obronne za pozycjami obronnymi, aż do Kramatorska. Ukraińcy nie odpuszczą - mówi.