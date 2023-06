"Układ medialny". "Fakty" TVN ostro o mediach wspierających rząd

- Nawet jeśli będziemy musieli telewizji publicznej no przynajmniej tłumaczyć 48 godzin, żeby oni to powtarzali codziennie, to przecież Telewizji Republika nie trzeba będzie nic tłumaczyć i od dzisiaj to zaczniecie, prawda? Nie mam co do tego cienia wątpliwości - tymi słowami Antoni Macierewicz zwrócił się do Tomasza Sakiewicza.