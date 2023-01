Tylu będzie obcokrajowców w Polsce. Wyraźny wzrost. "I już tu zostaną"

- To był absolutnie niebywały rok pod względem migracyjnym - przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Wytyczając scenariusze migracyjne dla Polski wylicza, że do roku 2030 około 10 proc. mieszkańców Polski to będą obcokrajowcy. - Zwróćmy uwagę, że dzisiaj to już 6 proc. Zatem nie będzie to duży wzrost z 0 do 10, tylko z 6 do 10. To nawet nie jest podwojenie tej liczby, którą dzisiaj mamy - wyjaśnia. Dodaje także, że kluczowa będzie kwestia polityki integracyjnej, której obecny rząd nie poświęca uwagi.